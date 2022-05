Leesclub van start in Hobbycentrum Boxtel

In het najaar start in Hobbycentrum Boxtel aan de Baroniestart een leesclub die om de zes weken een boek bespreekt. Dinsdag 14 juni houden de leden om 10.45 uur een kennismakingsbijeenkomst. Taaldocente Janine Zwiers geeft dan uitleg over het hoe en wat van de HCB-leesclub. Tevens maakt zij de titel van het eerste boek bekend.

Met een boekje in een hoekje. Wegdromen, genieten van een goed verhaal. Gegrepen worden door wat je leest, nog eens nadenken. De relatie leggen met je eigen leven en ervaringen. En nog zo veel meer… Volgens Zwiers is dat wat lezen met je doet en voor je kan betekenen.

,,In onze HCB-leesclub wisselen we deze ervaringen uit. Maar we kijken ook hoe een schrijver dit alles bij je teweeg kan brengen. Wat is de invloed van zijn of haar taalgebruik? We duiken dieper in het boek aan de hand van onderwerpen als inhoud, personages, verteltechniek en structuur. Zo kunnen we een boek beter begrijpen en waarderen, maar ook onze eigen ervaringen uitwisselen”, meldt Zwiers.

OM DE ZES WEKEN

De HCB-leesclub komt eens in de zes weken bij elkaar. Op 14 juni om 10.45 uur is iedereen welkom op de kennismakingsbijeenkomst. Dan maakt Zwiers ook de titel van het eerste boek bekend. Vervolgens bepalen de deelnemers gezamenlijk de titels van de volgende boeken. Op 20 september wordt het eerste boek in groepsverband besproken.

De HCB-leesclub komt in het winterseizoen zeven keer bij elkaar. Deelname kost 35 euro. Voor meer informatie en aanmelden: www.hobbycentrumboxtel.nl.