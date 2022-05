Judith Visser vertelt over haar leven met autisme

1 uur geleden

Schrijfster Judith Visser is ervaringsdeskundige als het gaat om autisme. Woensdag 22 juni is ze te gast in de bibliotheek aan de Burgakker in Boxtel op uitnodiging van Mama Vita, de plaatselijke netwerkclub voor moeders van kinderen met autisme. Het interactieve programma belooft ervaringen, emoties en verwondering.

Op 36-jarige leeftijd werd bij Visser autisme gediagnostiseerd en vielen bij haar alle puzzelstukjes op zijn plek. Ze schreef tot nu toe dertien boeken en diverse korte verhalen. Met Zondagskind (2018), een autobiografische roman over opgroeien met autisme, beleefde zij haar grote doorbraak. Dat jaar won Visser ook de Hebban Literatuurprijs. Het RTL4-progamma Koffietijd verkoos het tot Boek van de Maand. De roman werd tevens in Duitsland uitgegeven onder de titel Mein Leben als Sonntagskind. Een deel van Vissers publicaties is bewerkt voor toneel en verfilmd. Haar meest recente roman Zondagsleven verscheen in oktober 2020 en is het langverwachte vervolg op Zondagskind.

De avond in de bibliotheek begint woensdag 22 juni om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden via www.huis73.op-shop.nl.