Expert verhaalt Van Gogh in Liempdsen Herd

1 uur geleden

De gratis lezing over Vincent van Gogh in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4) wordt maandag 30 mei verzorgd door kenner Peter van Overbruggen. Op initiatief van erfgoedvereniging Kèk Liemt verhaalt de expert over het leven van de Nederlandse kunstschilder in Brabant.

Van Overbruggen is geboren in Nuenen naast het Van Gogh-huis aldaar. Hij is voorzitter van Kunstfonds Museum Vincentre Nuenen, heemkundige en publicist.

De lezing die om 19.30 uur aanvangt (inloop vanaf 19.00 uur) gaat onder meer over hoe Van Gogh opgroeide in Brabant, waar hij ook zijn opleiding volgde. Diens worsteling met zijn ambities komen eveneens aan bod.

Er bestaat ook een fietsroute die in het teken staat van Van Gogh. Deze verbindt veel plaatsen waar hij woonde en werkte en loopt ook door Liempde.