Tijdens het tweejaarlijkse Liempds Kunstpad openen deelnemers hun atelier of richten al dan niet met meerderen een expositie aan huis in.

Lokale kunstenaars exposeren aan huis

1 uur geleden

Twintig Liempdse kunstenaars bieden zaterdag 4 en zondag 5 juni van 11.00 tot 17.00 uur een kijkje in hun ‘keuken’. Ze doen dit tijdens het tweejaarlijkse Liempds Kunstpad, dat voor de achtste keer wordt gehouden. Het pad voert langs twaalf adressen en gaat van start bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg, waar ook drie van hen exposeren.

Deelnemers aan het Kunstpad beoefenen klassieke kunstvormen zoals tekenen, schilderen, edelsmeden en houtdraaien en maken sculpturen van steen, metaal, hout en keramiek. Bezoekers krijgen ter plekke uitleg van de makers over hun werk en kunnen dat desgewenst ook kopen. De opening wordt zaterdag om 10.00 uur in het bezoekerscentrum verricht door de Boxtelse wethouder van kunst en cultuur, Hans Heesen. In D’n Liempdsen Herd liggen routebeschrijvingen die bezoekers beide dagen de weg wijzen langs de deelnemers.

Het Liempds Kunstpad wordt gevormd door Marion Coolen (keramiek, Boxtelseweg26), Rian van Haaren en Monique Staats (beelden, Kerkheiseweg 24), Tossy de Man (edelsmid, Oude Dijk 24), Pieter van Breugel en Lieke Verschuren (schilderijen, Den Dries 11), Henk van Wessel (beelden en schilderijen, Den Dries 4), Sylvia Mijnsbergen (schilderijen en tekeningen, Meulekensweg 2), Penny Simons en Martine van der Heijden (wol en vilt; schilderijen en tekeningen, Koestraat 6), Ria Janssens en Tineke Bosselaar (keramiek en inkttekeningen, Barrierweg 12), Igor van Laere, Jeanne den Oever en Leny Verspeek (schilderijen en beelden, Barrierweg 4) en Tonny van Bree en Catharina Grundel (lightpainting en keramiek, Oranjelaan 11).

Joep en Hanneke Boleij (beelden en schilderijen, Nieuwstraat 43) en Jessica Braken (schilderijen, Nieuwe Erven 28) doen ook mee, maar deze twee adressen zijn alleen op zondag toegankelijk.