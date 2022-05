Gids vertelt over historie Esch tijdens excursie

Wandelen van Boxtel naar Esch en weer terug. De gidsen Theo van Dooren en Marina van Dalen nemen zaterdag 21 mei mensen mee tijdens een wandelexcursie. Ze vertrekken om 11.30 uur bij Museum Boxtel (MuBo) aan de Baroniestraat. Onderweg wordt stilgestaan bij bezienswaardigheden over de historie van Esch.

De wandelexcursie in een van de activiteiten die wordt georganiseerd in het kader van de expositie Historie van Esch die tot en met medio juli in MuBo is te zien. Het is een uitgelezen mogelijkheid om de Esschenaren en hun dorp beter te leren kennen, stelt het museumbestuur.

Vanaf MuBo voert de tocht direct naar het Mariakapelletje aan de Heikant, nabij De Langspier. Vervolgens gaat het via Smaldijkje naar het centrum van Esch. Vervolgens is er een kleine pauze op het terras van Ons Café aan de Leunisdijk. Daarna gaat het verder naar de bierpomp, het oudemannengasthuis en het haventje daarbij. Langs de Essche Stroom voert de route verder naar Sancta Monica (Gestelseweg), waar witte zuster Antoinette Winkelman op het voorterrein iets zal vertellen over dit voormalige klooster en haar congregatie. Via Sparrenrijk en het Wereldhuis (Achterberghstraat) keren de wandelaars weer terug naar MuBo.

De wandelexcursie duurt circa drie uur. Een uur vóór aanvang kunnen de wandelaars desgewenst deelnemen aan een rondleiding door MuBo. Aanmelden voor de wandeling met of zonder rondleiding is nodig en kan e-mail: info@muboboxtel.nl of telefoonnummer 06-16 04 18 98. Deelname kosten vijf euro; museumkaarthouders krijgen drie euro korting.