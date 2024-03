Eens per twee weken wordt mijn man door onze oudste naar de logeerkamer verbannen. Dan moet hij zijn plek in het grote bed naast mij afstaan aan de negenjarige, want die wil dan bij mama logeren. Man blij, want hij kan dan een nacht ongestoord doorslapen. Zoon blij, want hij kan heerlijk overdwars in een groot bed liggen. Ik minder blij, want doordat de oudste overdwars ligt, eindig ik altijd met mijn hoofd op het nachtkastje en mijn benen buiten het bed. Heb ik er graag voor over, want zo’n kind naast je is ook gewoon heel gezellig. Hij is nu negen, ik heb niet de illusie dat hij over zes jaar nog steeds zo graag bij mij wil liggen. Dus doorsta ik een half slapeloze nacht met het heerlijke vooruitzicht dat ik wakker word gemaakt door een zoon die fluistert: ,,Liefste mama, ben je al wakker?”