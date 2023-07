‘Kan je inwoners helpen met betaalbaar wonen, doe dat dan!’

De Kloosterhof werd in 2020 en 2021 grondig verbouwd. Veel nieuwe bewoners kwamen van buiten de gemeente Boxtel; woonstichting Joost zie dat er slechts enkele Liempdenaren had dengereageerd op de veertien onderkomens.

Houd meer rekening met de lokale bevolking bij het toewijzen van (sociale huur)woningen. Daarvoor pleit Jan Vorstenbosch in een gastopinie. De oud-voorzitter van de woonstichting Goed Wonen Liempde, opgegaan in Joost, schrijft zijn bijdrage naar aanleiding van de politieke discussie over het toewijzen van huizen aan inwoners met een lokale binding, wat de gemeenteraad niet ziet zitten.