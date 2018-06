College Haaren neemt keuze Esch over

Haaren maakte maandag bekend dat een meerderheid van de Esschenaren in de toekomst bij Boxtel wil aansluiten als de gemeente wordt opgeheven. Het college van B. en W. neemt deze keuze over, zo blijkt uit het raadsvoorstel dat dinsdag is gepresenteerd. De gemeenteraad neemt op donderdag 5 juli een besluit over de verdeling van de kernen.

In alle dorpen konden inwoners aangeven bij welke gemeente ze in de toekomst willen aansluiten. Het gemeentebestuur stelt in het raadsvoorstel voor om Esch over te dragen aan Boxtel, Haaren aan Oisterwijk, Biezenmortel aan Tilburg en Helvoirt aan Vught. Er hebben inspraakrondes plaatsgevonden in de dorpen. De tweede inspraakronde in Esch was nodig, omdat de voorkeur van de dorpelingen na de eerste bevraging niet duidelijk was; de stemmen voor Vught of Boxtel waren gelijkelijk verdeeld. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van 56 procent van de Esschenaren in de toekomst wil aansluiten bij de gemeente Boxtel, tegen veertig procent van de respondenten die liever bij Vught wil horen. Vanaf 611 adressen in Esch kreeg de gemeente Haaren reactie.

De voorbereiding van het raadsvoorstel gebeurde samen met de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Het college van de gemeente Heusden stelt zijn gemeenteraad voor af te zien van deelname aan het herindelingstraject, vanwege de keuze van de inwoners van de kern Helvoirt voor Vught. Het besluit dat de gemeenteraad op 5 juli neemt, is de volgende stap op weg naar het herindelingsontwerp, dat wordt opgesteld door de gemeente Haaren en de gemeenten die een deel van het gebied overnemen. Na het vaststellen van dit ontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend. Vervolgens volgt het herindelingsadvies, dat naar verwachting in mei of juni 2019 via de provincie naar het Rijk gaat.

