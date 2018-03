Circus Sijm strijkt neer bij Liduina

Op de foto: Circus Sijm voert in het hele land voorstellingen op voor zorgbehoevenden en ouderen. In het laatste weekeinde van mei slaat het gezelschap haar tenten op bij het Boxtelse verpleeghuis Liduina. (Foto: circus Sijm).

Dat circus Sijm eind mei naar Boxtel zou komen was al bekend. Nu is het programma en ook de locatie vastgesteld. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei slaat het circus de tenten op bij zorgexpertisehuis Liduina, op het grasveld voor de ingang. 1.700 mensen die zorg en aandacht nodig hebben krijgen daar gratis voorstellingen aangeboden. Duizend kaarten gaan in de vrije verkoop.

De stuurgroep bestaat uit Wim Ketelaars en Yvonne van de Nostrum van evenementenstichting Boxtel Vooruit, Kees de Wild van muziekkapel De Volle Bloas, Henk van der Zee van stichting Brabants Centrum en Carin Jansen van Zorggroep Elde de stuurgroep.

Dinsdag 22 mei start de opbouw van het circus op het grasveld aan de Liduinahof. ,,Het is een leuke locatie en vanuit Zorggroep Elde kunnen wij facilitair alles regelen en ook onze grote parkeerplaats biedt veel voordelen", stelt Jansen. Die ruimte is ook nodig, want verspreid over drie dagen staan niet vijf (zoals aanvankelijk gedacht) maar liefst negen voorstellingen gepland. Per keer is er plaats voor driehonderd mensen, omdat er rekening wordt gehouden met rolstoelen en ligbedden.

De reacties zijn hartverwarmend, merken de initiatiefnemers. Al ruim tien organisaties hebben zich als 'vriend' aan de circusvoorstellingen verbonden. Van woonstichting Sint-Joseph, zorginstelling Cello, Zorggroep Elde tot de Lions Club, JCI Dommelland, Rotary en Brabants Centrum.

DE VOLLE BLOAS

In december werd bekend dat circus Sijm naar Boxtel komt. Het gezelschap voert door het hele land voorstellingen op om zorgbehoevenden en ouderen die niet meer zo makkelijk een uitje maken op locatie een bijzondere mix van circus, theater en muziek voor te schotelen. Muziekkapel De Volle Bloas, die dit jaar 35 jaar bestaat, treedt diverse keren op als circusorkest.