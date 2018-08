Charly Luske in de doeken bij Bossche Tiga

Op de foto: Mystery guest Charly Luske (rechts) mocht bij CityGym in 's-Hertogenbosch een les aerial yoga volgen. Hij was in eerste instantie wat huiverig, maar stapt toch in een doek. Uiteindelijk had hij liever een actievere work-out gehad. (Foto: Peter de Koning).

Ze werden weliswaar niet de beste fitnesszaak van het programma, maar plezier hebben ze wel gehad. Jan en Gemmy Schellekens, eigenaren van Tiga Health & Beauty in Boxtel, deden met hun andere vestiging, CityGym in 's-Hertogenbosch mee aan het RTL4-programma 'Mijn zaak is de beste'. Daarin namen zij het op tegen twee andere sportscholen in Nederland. Gisteren, woensdag, was de uitzending.

Het had niet veel gescheeld of het ondernemersechtpaar kwam helemaal niet op televisie. ,,We kregen een e-mail van RTL of we mee wilden doen. Ik ging er in eerste instantie vanuit dat het spam was, maar mijn dochter gaf aan dat het toch verstandig was om het bericht goed te lezen. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan", vertelt Gemmy. Ze reageerde op de mail en kreeg al snel bericht terug, of ze een filmpje van de sportschool en zichzelf in konden sturen. ,,Dat hebben we toen meteen gedaan en de redactie van het programma was enthousiast. Die vond het bijzonder dat wij beiden nog regelmatig lesgeven (veel sportschoolhouders komen daar niet meer aan toe - red.) en was erg te spreken over onze passie voor bewegen."

Een aantal redactieleden is daarna eerst op bezoek geweest in Boxtel en daarna in 's-Hertogenbosch. Uiteindelijk viel de keuze op CityGym en niet op Tiga, omdat Jan en Gemmy zich daar richten op 'boutique fitness'. ,,Dit is een kleinschalige vorm van fitness, met meer aandacht voor het individu. De regisseur van het programma wilde dat er graag uitlichten, omdat het een nieuwe trend is in de branche", legt Gemmy uit.

In het programma was te zien hoe de twee Liempdenaren hun bedrijf in 's-Hertogenbosch hebben opgezet. De eigenaren van de andere twee sportscholen mochten daarna punten geven op een aantal vlakken. Andersom mochten Jan en Gemmy dat ook doen. Zij gingen op bezoek bij sportclub Burning Heart in Hilversum en Legend Fitness in Den Haag. ,,We kregen goede cijfers en gaven die ook aan de andere bedrijven. Zo stonden we even op de eerste plek", aldus de Tiga-eigenaren.

MYSTERY GUEST

Maar toen kwam de mystery guest, die op iedere locatie een les mocht meedraaien. ,,In het draaiboek was al bepaald dat we een les aerial yoga (hierbij hang je in een draagzak/doek - red.) moesten geven. We wisten echter niet wie er kwam, alleen dat het een bekende Nederlander was en dat hij of zij jong en sportief was." Het bleek uiteindelijk om zanger en acteur Charly Luske te gaan. Hij vond de les echter niet bij hem passen en had op wat meer actie gehoopt. ,,Daardoor gaf Charly ons het minste aantal punten en werden we alsnog gedeeld tweede. Als we dat van tevoren wisten, had ik hem CrossFitt laten doen, dat is veel energieker en dat had hij waarschijnlijk meer gewaardeerd", geeft Gemmy na de uitzending aan.

Echt rouwig is het echtpaar daar echter niet om: ,,Het is natuurlijk jammer, maar uiteindelijk hebben we ontzettend veel plezier gehad tijdens de opnames en het klikte erg goed met de andere twee deelnemende sportscholen. Het was een ervaring die we niet hadden willen missen. Daarnaast is het prima reclame voor ons bedrijf. Dat we uit vijftig sportscholen zijn gekozen om aan het programma deel te nemen is al een hele eer."

HiPa

Jan en zijn vrouw hebben zich vanwege het programma de afgelopen periode veel gericht op de locatie in 's-Hertogenbosch. Zo werd de sportschool extra gepoetst en werden er filmpjes gemaakt om genomineerd te worden voor het programma. Maar na de RTL-uitzending richt het echtpaar zich ook weer op Tiga in Boxtel. Daar krijgt het team binnenkort versterking van Paul Ketelaars, eigenaar van HiPa Sports die gisteren de deuren definitief sloot. Daarop is Jan met Paul in gesprek gegaan om te kijken of de openstaande vacature voor instructeur bij hem zou passen. ,,Paul is een gepassioneerde sportdocent en professioneel bokser. Hij past perfect bij ons", aldus Jan. Paul ziet zelf ook genoeg aanknopingspunten voor zijn leden: ,,Tiga en HiPa hebben veel overeenkomsten qua lesaanbod en sfeer. Voormalig leden van HiPa zullen zich hier snel thuis voelen. Temeer omdat ik zelf aanwezig ben om hen te ontvangen." Paul gaat bij Tiga onder meer lesgeven in spinning en boksen.

Programma terugkijken? Kijk op www.rtl.nl/gemist