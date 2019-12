Op de foto: De grote naaldspar die vorig jaar nog de heropende Markt sierde, heeft plaats gemaakt voor een grote lichtjesboom (met led-verlichting). Die wil het centrummanagement ook de komende jaren gebruiken. (Foto: Filipe van den Borne).

Bijna is het weer zover: Kerstmis. Voordat we allemaal aanschuiven voor de kerstmaaltijd, staat zondag 22 december eerst nog de Boxtelse kerstfair op het programma. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn de winkelstraten en de Markt gevuld met kraampjes en foodtrucks. Dat alles omringd door een gezellige decembersfeer. De kinderen kunnen dit jaar zelfs nog iets speciaals verwachten in het pand waar voorheen Intertoys was gevestigd.