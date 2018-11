Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Carnavalsseizoen opent vanavond in Liempde

Het is vandaag de elfde van de elfde: de opening van het carnavalsseizoen. Sinds vorig jaar wordt dat ook in Liempde gevierd onder de noemer Elluf Elluf Liemt. Vanavond om 19.11 uur vindt de aftrap van de tweede editie plaats in café D'n Durpsherberg.

Het Liempdse elf-elf-feest vond vorig jaar voor de eerste keer plaats en toen puilde de zaal uit. ,,We hebben minstens 111 mensen binnen", vertelt mede-organisator Henk Keijsers van prinsenvereniging De Ploegers. ,,Toen hebben we namelijk lintjes uitgedeeld aan de eerste 111 bezoekers. Aan het einde van de avond waren ze helemaal op."

Keijsers hoopt vanavond weer op minstens 111 mensen in het café, maar dat moet wel goed komen denkt hij: ,,Zoals de prins zelf zegt: in Liemt gao g't vanêiges'."

Naast een hoop kolder, is er ook muziek verzorgd door de dj's Willem van Ruremonde en Mike van Dijk. Om precies 23.11 uur begint de grote carnavalsklok, die in het centrum van Liempde is opgesteld, met aftellen naar de start van het carnavalsfeest.