Campagnegeweld barst los

Landelijke, provinciale en ook onze Boxtelse politici waren dit weekeinde op diverse plekken in Boxtel. Zo toog de landelijke campagnebus van D66 door de straten met onder meer Tweede Kamerleden Jessica van Eijs en Joost Sneller. En fractievoorzitter Patricia Brunklaus die GroenLinks in de Provinciale Staten vertegenwoordigt, onthulde op de Baroniestraat een waarschuwingsbord voor luchtvervuiling. Onder toeziend oog van lijsttrekker Peter van de Wiel (Combinatie95).

Ondertussen worden de lantaarnpalen en campagneborden in Boxtel behangen en volgeplakt met posters en flyeren de politici erop los. Hoewel de campagnes al even bezig zijn met onder meer diverse politieke debatten en acties, zullen de komende dagen weinigen nog ontkomen aan een politieke uiting of een contactmoment met een politicus.

Nog tien dagen duurt het tot de verkiezingen. Onder de noemer Boxtel Kiest hoopt de gemeente Boxtel dat minstens 52 procent van de kiezers komt opdagen op 21 maart.

Stichting Brabants Centrum publiceert donderdag 15 maart haar verkiezingskrant. Met onder meer de lokale kieswijzer. Daags erna wordt Stemmen in Boxtel Live georganiseerd. Tijdens deze show worden niet alleen inhoudelijk sterke gesprekken gevoerd, maar kan het publiek ook rekenen op een vermakelijke en toegankelijke avond. Aanmelden mag, maar is niet verplicht. De toegang is gratis voor iedereen. De live-show begint om 19.30 uur en is vanaf dat moment ook te volgen via Facebook. (Foto: Gerard Schalkx).

DISCLAIMER: eerder werd melding gemaakt dat Europarlementariër Sophie in 't Veld aanwezig was tijdens de campagne van D66. Die bleek op het laatste moment verhinderd.