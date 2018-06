Buurtverbinders gezocht

Sinds anderhalf jaar beschikt Boxtel over een digitaal dorpsplein: NaasteBuur. Om het platform tot een succes te maken, is de organisatie op zoek naar zogeheten buurtverbinders.

Woensdag 6 juni wordt vanaf 19.15 uur in Sint-Ursula (Baroniestraat) een informatieavond gehouden door NaasteBuur, de gemeente én stichting Zorgzaam Boxtel. Belangstellenden dienen zich vóór 4 juni aan te melden via info@naastebuur.nl.

Iedereen wil in een fijne en veilige buurt wonen. Daar wil NaasteBuur een handje bij helpen. In de rol van buurtverbinder zorgen bewoners zelf voor meer samenhang in hun wijk via online dorpsplein www.naastebuur.nl. Wie buurtverbinder wil worden, leert tijdens een tweedaagse training hoe bewoners én professionals op een nieuwe manier betrokken kunnen worden bij de buurt en zichtbaar maken wat er allemaal is.