Buurtbussen Boxtel rijden wel

De vrijwilligers van de buurtbus in Boxtel en omgeving rijden vandaag wel, ondanks de stakingen in het openbaar vervoer. Alle streekbussen rijden vanaf vandaag niet voor onbepaalde tijd. Volgens Arriva gaat het minstens drie dagen duren voordat het reguliere streekvervoer weer gaat rijden.

Aangezien de buurtbussen bediend worden door vrijwilligers, hebben deze chauffeurs niets van doen met de stakingen in het streekvervoer. Vorige keren reden ook deze bussen niet omdat er geen aansluiting meer was op het streekvervoer. Of de buurtbussen donderdag en vrijdag gaan rijden, wordt morgen pas bekend.

De vakbonden willen betere arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs, zoals een loonsverhoging van 3,5 procent, werkdrukvermindering en iedere tweeënhalf uur een plaspauze. ,,Gedwongen door de extreem hoge werkdruk: chauffeurs moeten snel hun ritten rijden (onveilig, geen tijd voor service) en hebben 2 plaspauzes in 8 uur tijd! En gedwongen door de werkgevers die hieraan niets willen doen. Actievoeren door mensen gratis te laten reizen is helaas geen optie! De chauffeurs worden dan flink gekort op hun loon", laat vakbond FNV op haar sociale media weten. Werkgeversorganisatie VWOV stemde eerder al in met de plaspauzes. Over de acties gaf de werkgeversclub al aan verrast te zijn en deze onnodig te vinden omdat de onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden nog liepen.