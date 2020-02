Brandweer haalt boom neer in Gemonde vanwege storm

Storm Dennis waait door het land en zorgt op veel plekken voor schade. In Gemonde was de brandweer er op tijd bij: de lieden haalden een boom gecontroleerd neer, zodat deze niet om zou vallen.

De hulpdienst werd rond het middaguur gealarmeerd. Een spar aan de Broekstraat in Gemonde stond op het punt van omvallen. De boom stond in een tuin bij een woning. Wanneer de stam het niet langer zou houden, zou de boom op de rijbaan belanden. Hierdoor zou er dan geen verkeer meer over deze weg kunnen rijden.

Daarom besloot de brandweer de boom om te zagen. Toen de spar neerlag, zaagden de hulpverleners de boom in stukken en werd de weg weer vrijgegeven.