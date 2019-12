Brand in schoorsteen Liempdsen Herd snel onder controle

Op de foto: De brandweer schudt hier het as van de takjes uit de schoorsteenbuis op de bewuste plaat waar hoogstwaarschijnlijk allerlei takjes zich hebben opgehoopt.

Rookschade en wat gebarsten stucwerk. Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd komt genadig af van een ongelukkige brand die ontstond in de schoorsteen, ook dankzij snel optreden van vrijwilligers van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) en de plaatselijke brandweer.

De schoorsteen zelf was niet in brand gevlogen, maar flink wat takken die in de schoorsteen terecht waren gekomen hadden vlam gevat. ,,Bovenop de schoorsteen is nog niet zo lang geleden pas gaas gelegd. Voor die tijd hebben vogels allerlei takjes kunnen verzamelen in de schoorsteen", vertelt ooggetuige Lies van Lierop, tevens vrijwilligster in D'n Liempdsen Herd. Onder de schouw staat een kachel. Om de rookpijp aan te laten sluiten op de schoorsteen, is de schoorsteen afgedicht met metalen platen. Daarop zijn hoogstwaarschijnlijk takjes blijven liggen. Omdat er met name in de najaarsperiode pas begonnen wordt met vuur stoken in D'n Liempdsen Herd, hebben de takjes nu pas vlam gevat.

De ontstane brand werd snel opgemerkt, onder meer door de man van Lies die buiten flink wat rook uit de schoorsteen zag komen. Later waren er ook enkele vlammen te zien. ,,Gelukkig was de brandweer binnen een paar minuten erbij. Daarvoor had Jan, mijn man, al de brandblusser gepakt. We waren even bang voor de dakpannen: daaronder ligt stro, dus dat had snel vlam kunnen vatten."

Ondertussen is alles onder controle. Sterker nog: er is al flink gepoetst, vertelt gastvrouw Jeanne van den Hurk van D'n Liempdsen Herd. ,,Dat was ook nodig. We hebben van onder naar boven alles aangepakt. Maar je kan ook denken: dan is dat ook weer gedaan", grinnikt ze. Het bezoekerscentrum is morgen weer geopend. (Foto: Gerard Schalkx).