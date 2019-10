Brand in bovenwoning Stationsstraat

De brandweer rukte vrijdagmiddag rond de klok van een uur uit naar de Stationsstraat. De bovenwoning boven schoonheidssalon Filomina stond in brand.

Het was druk in het centrum, dus trokken de bluswerkzaamheden veel bekijks. De Stationsstraat werd deels afgezet, net als een stukje Molenstraat/Prins Hendrikstraat. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie meldt dat er geen aanwijzingen zijn voor brandstichting. Mogelijk is er sprake geweest van kortsluiting, aldus een woordvoerder. (Foto: Pål Jansen).