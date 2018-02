Brainstormrondje voor Liempdse winkeliers

Stichting Brabants Centrum organiseert samen met Ondernemersvereniging Liempde (OVL), Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) en Dorpsberaad Liempde dinsdagavond 27 februari het Brainstormrondje Liempde in D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg. Dit naar aanleiding van de artikelenreeks Rondje Liempde, die in de laatste maanden van 2017 verscheen in deze krant.

In tegenstelling tot de detailhandel in veel kleine kernen, is het winkelaanbod in Liempde de laatste twintig jaar nauwelijks veranderd. De ondernemers hebben een trouwe klantenkring en weten door het praatje met de klant zichzelf en hun zaak onder de aandacht te brengen.

UITDAGINGEN

Maar de komende jaren en daarna staat er nog een aantal uitdagingen op de rol. Zoals de aanwas van nieuwe winkeliers, bemoeilijkt door slechte beeldvorming over kleine kernen. Ook de grootte van de groep 25-45 jarigen is problematisch: er vallen heel weinig Liempdenaren in deze leeftijdscategorie. Terwijl deze mensen straks de economisch draagkrachtige groep 45-plussers moet ondervangen. Oftewel: minder mensen, betekent straks minder inkomsten.

Vandaar het Brainstormrondje Liempde. Verschillende groepen uit de samenleving komen samen om creatieve oplossingen te bedenken. De denktank-sessies worden begeleid door stichting Brabants Centrum, OVL, SPPiLL en Dorpsberaad Liempde. Het doel is om tot nieuwe inzichten te komen waarmee de lastige uitdagingen die spelen in veel dorpen met minder dan vijfduizend inwoners te lijf kunnen worden gegaan. Alle informatie die wordt opgehaald, wordt omgezet tot een plan van aanpak waarmee de winkeliers hun voordeel kunnen doen.

De organisatie zoekt nog een aantal Liempdenaren in de leeftijdscategorie 25-45 die mee wil denken over de toekomst van de detailhandel in het dorp. De avond begint om 19.30 uur en duurt anderhalf tot twee uur. Tijdens deze avond kan alles gezegd worden en mogen de gekste ideeën op tafel worden gelegd. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Aanmelden kan bij pol.jansen@brabantscentrum.nl of via telefoonnummer 06-57 54 53 08.

Foto's: Gerard Schalkx. Vormgeving: Daisy Renders