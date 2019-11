Brabants Centrum spant zich in voor Boxtelse initiatieven

Op de foto: BC Helpt: het was de naam van een rubriek in Brabants Centrum deze zomer, maar ook het speerpunt van de evenementenactie. Hier helpt journalist Jan Hermens mee in het bouwdorp tijdens Kindervakantiewerk Boxtel.

Het team van Brabants Centrum spande zich op allerlei wijzen in om dit jaar negen Boxtelse evenementen extra te ondersteunen in het kader van haar 75-jarig bestaan. Dit naast de tientallen andere lokale initiatieven die de stichting jaarlijks ondersteunt.

Stichting Brabants Centrum ondersteunt al driekwart eeuw alles wat er in het dorp wordt georganiseerd. Ter ere van dit jubileum wilde het team echter iets extra's doen voor een aantal door leden gekozen evenementen. Honderden van hen vulden een enquête in. Vijf activiteiten in Boxtel en vier in de dorpen Gemonde, Esch, Lennisheuvel en Liempde vormden de top negen. Die bestond uit de Bazaar, Heilig Bloedprocessie, Kindervakantiewerk, QQLQ, Boeremèrt Liempde, Samenloop voor Hoop Esch, Lekker Lennisheuvel en Lambertusdag Gemonde. Stapel op Sint is momenteel in volle gang.

Stichting Brabants Centrum helpt elk jaar dertig tot veertig lokale initiatieven op allerlei verschillende manieren: door bijvoorbeeld journalisten op pad te sturen of advertenties gratis te ontwerpen en te plaatsen in haar krant. De lidmaatschapsactie werd bedacht om negen bij leden geliefde activiteiten nog eens extra te ondersteunen. Iedereen kon voor dertig euro lid worden van de stichting, waarvan twintig euro werd geschonken aan een van de negen doelen. Daarbij kreeg het nieuwe lid twee keer per week de krant: de digitale editie op dinsdag en de papieren uitgave op donderdag. Tijdens de evenementen werden gepersonaliseerde flyers uitgedeeld. Dit leverde in totaal 62 nieuwe leden op, wat 1.240 euro betekende voor de verschillende evenementen (zie tabel onder).

KINDERVAKANTIEWERK

Kindervakantiewerk Boxtel was een van de negen doelen die volgens leden extra hulp moesten krijgen. Toen Brabants Centrum contact opnam met organisator Steffie van de Vorstenbosch, bleken de plekken tijdens de activiteitenweek al ver vol te zitten. Meer deelnemers werven was dus onnodig. Daarom koos de stichting ervoor om meerdere springkussens te sponsoren. Daarnaast besloot een Boxtelaar aan de hand van een artikel in deze krant om zijn verjaardagsgeld te doneren: maar liefst zeshonderd euro. Ook heeft journalist Jan Hermens een middag zijn handen uit de mouwen gestoken in het bouwdorp van Kindervakantiewerk. Daarnaast werden zeven mensen lid via de ledenactie, wat 140 euro opleverde.

Van de Vorstenbosch: ,,We zijn ontzettend blij met de extra steun. Daardoor konden we onder meer investeren in extra gereedschap voor ons bouwdorp. Nu kunnen we weer even vooruit. Het gaat om relatief grote bedragen, dus het betekent veel voor ons."

HEILIG BLOEDPROCESSIE

De Heilig Bloedprocessie kende geen gelukkige jaren: in 2015, 2017 én 2018 gooide de regen roet in het eten. Dit jaar was er een zonovergoten editie, maar was er in de aanloop één groot probleem: de bloemblaadjes waarmee de bruidjes strooiden werden niet meer geleverd. De Boxtelse hortensiakweker Pieter van de Ven die de planten voorheen leverde, was er namelijk mee gestopt.

Naast de vele artikelen en achtergrondverhalen die Brabants Centrum gewoonlijk al over de processie publiceert, wilde de stichting zich ook inzetten voor het blaadjesprobleem. Het BC-netwerk werd ingezet en er werden vier zakken hortensiabloemen geleverd door bloemist Hooijman in Vught, betaald door de stichting. Daardoor konden de bruidjes er weer op los strooien,

En Brabants Centrum deed meer: zo maakte zij 1.000 euro over aan Samenloop voor Hoop Esch. Daarmee vergrootte de stichting het bedrag van 420 euro die de organisatie al ophaalde met de BC-ledenactie en komt de totale schenking aan alle organisaties op 1.820 euro.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de manieren waarop Brabants Centrum de Boxtelse evenementen ondersteunde. Of de actie in 2020 opnieuw wordt gehouden, weet directeur Henk van der Zee van de stichting nog niet: ,,Dit was een jubileumactie. Natuurlijk blijven we alles in het dorp ondersteunen. Hoe we dat komend jaar gaan invullen, moeten we nog over nadenken." Een ding staat al wel vast: de leden van Brabants Centrum worden erbij betrokken.

