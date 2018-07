Boxtelse kroegen moeten eerder sluiten

De sluitingstijd van de Boxtelse horeca wordt per direct teruggeschroefd van 03.00 uur naar 02.00 uur. Dat heeft burgemeester Mark Buijs donderdagmiddag laten weten na overleg met de politie en de horeca. Ook worden mobiele camera's geplaatst op de Markt. Deze maatregelen volgen na de massale vechtpartij die afgelopen weekend plaatsvond op de Markt en de incidenten die daarop volgden.

,,Ik schaam me werkelijk dood wat hier gebeurt", zei burgemeester Buijs. Hij doelt hierbij niet alleen op de vechtpartij, maar óók op de samenwerking tussen de horeca en de politie. In een filmpje dat op de website Dumpert verscheen, bleek dat horecapersoneel afgelopen weekend na afloop van de vechtpartij de discussie aanging met agenten, omdat zij niet aanwezig waren op het moment van de vechtpartij. Dit tot teleurstelling van de burgemeester. ,,De politie was aanwezig, maar werd weggeroepen vanwege een melding die hogere prioriteit had. Overigens is dit geen incident. Telkens merk ik dat de samenwerking terugvalt. De politie moet op de momenten dat het nodig is, haar werk kunnen doen. En natuurlijk is evaluatie mogelijk, maar wél op de momenten dat het kan."

Om de samenwerking te verbeteren, gaan de Boxtelse kroegen vanaf komend weekend een uur eerder dicht. Deze maatregel is zes maanden van kracht; in de tussentijd moet er opnieuw vorm gegeven worden aan de samenwerking tussen de horeca en de politie. Na een tussentijdse evaluatie na drie maanden neemt Boxtel na een halfjaar een definitief besluit. De mobiele camera's - die eerder al werden gebruikt tijdens de kermis en carnaval - worden zo snel mogelijk geplaatst, laat Buijs weten. Uiteindelijk worden ze na afloop van de herinrichting van de Markt vervangen door vaste exemplaren. ,,Maar dat betekent niet dat we ze altijd gaan inzetten."

