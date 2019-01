Boxtelaar in zijn woning aan Ursulinenpad overvallen

Een Boxtelaar (37) die woont aan het Ursulinenpad is op Nieuwjaarsdag tussen 21.30 en 22.00 uur overvallen door een man en een vrouw. De politie zoekt getuigen.

De bewoner werd in zijn woning overmeesterd door een onbekende man, die in gezelschap was van een vrouw. Het slachtoffer werd opgesloten in de badkamer. Het tweetal ging er vandoor met een onbekend geldbedrag. Op dit moment is er nog steeds onduidelijk wat er precies is gebeurd: de recherche is met een onderzoek gestart. De politie roept mensen die meer weten op zich te melden via misschien het algemene nummer 0900-88 44, via het nummer van Meld Misdaad Anoniem: 0800-70 00 of via het digitale tipformulier. (Foto: Sander van Gils).