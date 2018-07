Boxtelaar aangehouden na vechtpartij

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 27-jarige man uit Boxtel aangehouden na een ruzie in Eindhoven die uitmondde in een vechtpartij. Ook een 18-jarige man uit Enschede is opgepakt. Bij de vechtpartij zijn diverse zware mishandelingen gepleegd, zo meldt de politie. Twee mannen uit Eindhoven werden naar het ziekenhuis gebracht.

Op Stratumseind in Eindhoven ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 05.30 uur een vechtpartij. De aanleiding voor de ruzie is nog onduidelijk. Een man van 28 jaar uit Eindhoven is in het ziekenhuis behandeld aan onder meer een gebroken jukbeen en verschillende schaafwonden en blauwe plekken. Het tweede slachtoffer is een 30-jarige man uit Eindhoven. Beide personen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

De mishandeling is vastgelegd op camera's. Desondanks zoekt de politie naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.