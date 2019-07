Boxtelaar (18) overleden bij ongeluk A2

Een achttienjarige Boxtelaar is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen op de rijksweg A2 bij 's-Hertogenbosch. De man zat als passagier in een auto die ter hoogte van de afslag Sint-Michielsgestel meerdere keren tegen de vangrail botste. De bestuurster en drie andere inzittenden raakten gewond, zo meldt een politiewoordvoerder.

Er kwamen meerde ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Een vrouw is met zwaar letsel met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De andere inzittenden, waaronder de 21-jarige bestuurster uit 's-Hertogenbosch, zijn lichter gewond en liggen in Jeroen Boschziekenhuis.

Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Voor enkele getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.