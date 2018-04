Boxtel wil 'In Gesprek' toch verplaatsen

Op de foto: De gemeente Boxtel wil het bronzen plastiek In Gesprek een nieuwe plek geven. Het moet verhuizen van Dommeloord naar het Oosterpark aan de Maastrichtsestraat. (Foto: Henk van Weert).

Ruim zevenhonderd handtekeningen zamelden buurtbewoners van Dommeloord in om het bronzen kunstwerk 'In Gesprek' van Marga Brey te behouden langs wandel- en fietspad Lange Loop in Boxtel. Toch houdt demissionair cultuurwethouder Marusjka Lestrade vast aan het plan om het beeld te verplaatsen naar het Oosterpark tussen de Hendrik Verheeslaan en de Maastrichtsestraat.

Lestrade ontving maandagmiddag een groep buurtbewoners van Dommeloord én vertegenwoordigers van Kunst Stichting Boxtel en kunstenaarsvereniging Kunstlicht99. Allen vinden dat In Gesprek moet blijven op de plek waar het in 2013 is geplaatst: aan de oever van de Dommel, nabij de kano-uitstapplaats. De gemeente Boxtel wil echter haar belofte aan het wijkorgaan Boxtel-Oost gestand doen en het kunstwerk terug plaatsen in de omgeving van winkelcentrum Oosterhof. Daar stond het totdat in 2009 werd begonnen met de bouw van appartementencomplex Princenlant.

Samen met de handtekeningen die zij aanbood, gaf woordvoerster Joke van Koll een verklaring af die was ondertekend door de in Tolkamer woonachtige kunstenares. Zij beroept zich op haar 'persoonlijkheidsrechten' en stelt zwart op wit zich te verzetten tegen verplaatsing. Op vragen van deze krant stelt Brey dat zij de verklaring eigenlijk liever niet had ondertekend. ,,Ik heb het beeld in 1982 gemaakt, het is betaald en daarmee is voor mij eigenlijk de kous af. 'In Gesprek' staat op de huidige plek prachtig, maar als er een locatie is waar er nog meer mensen van kunnen genieten, vind ik het ook prima. Laat de meeste stemmen gelden, zou ik adviseren."

De verplaatsing van het bronzen plastiek zou twaalfduizend euro gaan kosten, maar dat bedrag is gebaseerd op een foutieve offerte, meldde voorzitter Jan de Vreede van Stichting Wijkorgaan Boxtel-Oost. Hij verwacht dat voor het karwei twaalf- à dertienhonderd euro neergeteld moet worden.