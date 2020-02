Boxtel verwacht 'lessons to learn' van stalbezetting Brede Heide

Eind 2019 heeft een evaluatie gevonden over het optreden van de gemeente Boxtel en de politie ten tijde van de stalbezetting op de Brede Heide in mei vorig jaar. De 'lessons to learn' worden gedeeld met de raad en openbaar gemaakt zodra deze zijn opgetekend.

Dit antwoordt het college van B en W na schriftelijke vragen die oppositiepartij Balans begin februari stelde. In de raadsvergadering van 28 mei werd de bezetting van de stal aan de Brede Heide besproken. Activisten van Meat the Victims braken daar op klaarlichte dag in, zogenaamd om te protesteren tegen dierenleed.

Ten tijde van de stalbezetting trad loco-burgemeester Peter van de Wiel op in de zogeheten gezagsdriehoek, samen met de lokale politiechef en de officier van justitie. Het duurde tien uur voordat de inbrekers uit de stal waren gehaald. Dat leverde enkele kritische noten en vragen op tijdens de raadsvergadering van 28 mei. Een handelingskader ontbrak, erkende waarnemend burgemeester Fons tijdens de raadsvergadering. Er werd toegezegd dat er werd teruggekeken naar het proces dat geleid heeft tot het uiteindelijke verwijderen van alle activisten uit de stal. Die 'multidisciplinaire evaluatie door een onafhankelijk bureau' vond in december plaats, aldus de gemeentebestuurders.