Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Boxtel start enquête over bewonersinitiatieven

Op de foto: wethouders Eric van den Broek en Peter van de Wiel roepen inwoners op mee te doen met de enquête Ik Doe Mee. (Foto: gemeente Boxtel).

Aanplanten van het plantsoen nabij Duinendaal, Burenhulp Lennisheuvel, de herinrichting evenemententerrein D'n Tip in Liempde: met medewerking van de gemeente zijn inmiddels 102 bewonersinitiatieven tot stand gekomen. Een prima resultaat, maar Boxtel wil méér. Om te leren van deze initiatieven en inwoners nog meer te betrekken bij de visie Meewerkend Boxtel, start de gemeente met het uitgebreide onderzoek Ik Doe Mee. Onderdeel hiervan een vragenlijst voor inwoners.

Mensen kunnen de enquête hier invullen. Om ook mensen te bereiken die niet over een computer beschikking, is in het gemeentehuis een zuil geplaatst waar de enquête - eventueel met hulp van een gemeentemedewerker - kan worden ingevuld. Daarnaast gaan de wethouders de komende weken de straat op met een iPad om mensen deel te laten nemen.

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 31 mei.