Boxtel sluit BC uit van gemeentepagina

Veertig jaar lang verschenen wekelijks de publicaties van de gemeente Boxtel in deze krant. Met ingang van het nieuwe jaar komt daar verandering in. Bij een aanbestedingsprocedure stelde de gemeente in september als voorwaarde dat uitsluitend gratis huis-aan-huisbladen in aanmerking kwamen voor de advertentiepagina's. Stichting Brabants Centrum, die zich al 75 jaar inzet voor een levendige en betrokken gemeenschap, werd daarmee uitgesloten. ,,Dat zorgt niet alleen voor een behoorlijke vermindering van advertentie-inkomsten, maar is vooral een klap in ons gezicht", aldus directeur Henk van der Zee.

De gemeente heeft een andere accountant en zo'n wisseling zorgt vaak voor het opnieuw kijken naar allerlei zaken. Dat was ook het geval met betrekking tot de officiële bekendmakingen. De gemeentelijke advertentieafspraken moesten worden aanbesteed.

De gemeente, die veel jaren dezelfde prijs voor haar advertentiepagina's betaalde, was een belangrijke pijler onder alle gemeenschapsactiviteiten van stichting Brabants Centrum én in de steun voor onafhankelijke journalistiek. Daar komt nu bruusk een einde aan. ,,Ik kan er prima mee leven dat er moet worden aanbesteed", zegt Van der Zee. ,,Wat mij ontzettend stoort, is dat bij het formuleren van de voorwaarden onze krant door de gemeente buitenspel werd gezet."

Er waren drie inschrijvingsvoorwaarden met betrekking tot de aanbesteding: laagste prijs, productie met duurzame inkt en papier én gratis huis-aan-huisverspreiding. De eerste twee voorwaarden waren geen belemmering voor Brabants Centrum. ,,Voor mij geeft het gemeentebestuur met de derde voorwaarde aan dat zij weinig waarde hecht aan onze stichting en aan onafhankelijke journalistiek. Dat is wrang, omdat we onlangs daarvoor nog een stimuleringssubsidie van de provincie kregen." Dat de lokale overheidspublicaties voortaan in een gratis huis-aan-huiskrant moeten verschijnen, is een voorwaarde die de gemeente zelf heeft opgesteld. Wettelijk is zij daartoe niet verplicht.

Het college van B en W is naar een reactie gevraagd. 'De regelgeving zegt dat publicaties in een gratis huis-aan-huisblad gepubliceerd moeten worden of op andere geschikte wijze. In principe is daarmee digitaal publiceren voldoende', mailt een woordvoerster. In haar reactie vergeet zij echter de dag- en nieuwsbladen die artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht noemt als keuzemogelijkheid om te publiceren. ,,Onze inwoners gaven bij 'Waar staat je gemeente' (een klanttevredenheidsonderzoek - red.) aan toch graag ook de gemeentepagina te ontvangen. Wij bieden deze service graag aan, aan alle inwoners. Daarom is ervoor gekozen om dit in een huis-aan-huisblad te doen", aldus de gemeentewoordvoerster.

IN 'DE MEIERIJ BOXTEL'

De aanbesteding is inmiddels toegekend aan De Meierij Boxtel. In september nam stichting Brabants Centrum deze huis-aan-huistitel over van het reorganiserende DPG Media om de lokale adverteerders een volledig pakket te bieden inclusief folderverspreiding. ,,Gelukkig net op tijd om mee te kunnen doen met de aanbesteding, maar helaas alleen op basis van een ontzettend lage prijs", voegt Van der Zee toe.

De voorbije jaren klonk af en toe kritiek dat de gemeentepublicaties niet door iedereen in Boxtel konden worden gelezen, maar alleen beschikbaar waren voor mensen met een lidmaatschap op Brabants Centrum. Onterechte kritiek, in de ogen van Van der Zee. ,,Ook huis-aan-huisbladen komen echt niet in elke brievenbus. Neem alleen al adressen met een nee-neesticker op de deur. En ook in het buitengebied verschijnen gratis bladen lang niet overal. Daarentegen heeft onafhankelijk lezersonderzoek meermalen uitgewezen dat wij wekelijks 72 procent van alle inwoners boven de achttien jaar bereiken. Bij huis-aan-huiskranten is dat maar zo'n 55 procent, waardoor 45 procent voor niets wordt verspreid."

STRIJDVAARDIG

Wat gaat de ontwikkeling betekenen voor Brabants Centrum? ,,De stichting blijft zich inzetten voor de Boxtelse gemeenschap, inclusief het inhoud geven aan onafhankelijke journalistiek. Het blijkt alleen maar meer nodig om lokale machthebbers kritisch te volgen. Daar blijven we als krant mee bezig", zegt een strijdvaardige Van der Zee. ,,Daarnaast zorgen we ervoor dat De Meierij Boxtel een prima huis-aan-huisblad wordt."

Van der Zee hoopt van harte dat de gemeenschap ook Brabants Centrum wil behouden: ,,Door lid te blijven of te worden en er zo voor te zorgen dat deze in Nederland unieke stichting ook na 75 jaar nog een mooie toekomst tegemoet gaat."

Tekst: Henk van Weert | Foto: Pål Jansen