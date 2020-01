Boxtel ontvangt flinke subsidie voor biomassaplein

Op de foto: Bedrijventerrein Vorst B is al jaren de beoogde locatie voor het biomassaplein en uiteindelijk het gehele GreenTech Park. Toch is er nog veel verzet. (Foto: Albert Stolwijk, 2017).

Provincie Noord-Brabant kent 254.000 euro subsidie toe voor de ontwikkeling van het biomassaplein op bedrijventerrein Vorst B bij Lennisheuvel. Boxtel krijgt het geld uit het potje van Landschappen van Allure.

De gemeente Boxtel werkt voor de pilot samen met Vught, Best en Sint-Michielsgestel. Op het biomassaplein moeten duurzame grondstoffen en producten ontwikkeld worden afkomstig van snoeihout. Dit wordt in de regio verzameld om te worden hergebruikt. De bedoeling is dat snoeihout in de toekomst minder wordt gebruikt voor het opwekken van energie, maar juist als grondstof gaan dienen. De deelnemende gemeenten staan allemaal de eigen houtige biomassa af aan het plein. Naast de ontvangen subsidie dragen zij ook bij in de totale kosten.

AANLEG

De pilot van het biomassaplein start met 0,6 hectare op Vorst B. De verwachting is dat het groeit naar 2,0 hectare. Dat is volgens de gemeente Boxtel afhankelijk van de ontwikkelingen. De vergunningsaanvraag voor de aanleg van het plein komt binnenkort ter inzage te liggen, geeft een woordvoerder aan. Het doel is om nog dit jaar met de aanleg en de exploitatie te beginnen.

Of dat gaat lukken blijft de vraag. Het is niet de eerste keer dat de realisatie van het biomassaplein vertraging oploopt. De schop zou al enkele jaren geleden de grond in gaan, maar steeds werd er roet in het eten van het Boxtelse college van B en W gegooid. Zo zijn inwoners van Lennisheuvel en enkele Boxtelse politieke partijen tegen de komst en speelde stikstof de plannen vorig jaar parten.

Naast het verwerken van biomassa, is de gemeente Boxtel ook druk bezig om bedrijven aan het project te binden. Zo moet op termijn het zogeheten GreenTech Park ontstaan, waar verschillende partijen op duurzame wijze producten gaan vervaardigen.