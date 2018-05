Boxtel herdenkt bloedmirakel

Op de foto: Eenmaal per jaar wordt de Heilig Bloeddoek aan het publiek getoond. Toenmalig koster Martijn Vlaminckx haalde de middeleeuwse reliek in 2009 voor Brabants Centrum uit het kluisje in de Sint-Petrusbasiliek. (Foto: Albert Stolwijk, 2009).

Jaarlijks wordt op de zondag na Pinksteren een middeleeuws bloedwonder herdacht in Boxtel. Zondag 27 mei is dat niet anders.

Ergens vóór 1380 gaf gemorste witte miswijn in de Sint-Petrusbasiliek rode vlekken op het altaarlinnen. Het verhaal moest gelovigen ervan overtuigen dat tijdens de eucharistieviering wijn verandert in het bloed van Christus. De Heilig Bloedviering start om 10.30 uur met een hoogmis waarin de nog altijd bewaarde reliek aan belangstellenden wordt getoond om vervolgens te worden opgeborgen in een verguld schrijn.

Dat schrijn wordt vanaf 15.00 uur in een kleurrijke processie rondgedragen door het centrum van Boxtel. De ommegang waaraan enkele honderden mensen allerlei Bijbelse, historische en religieuze taferelen uitbeelden, eindigt rond 16.30 uur n de kerk met een lofdienst.

Na de plechtigheden treden om 16.45 uur op de Markt in Boxtel de Gelmelzwaaiers uit het Belgische Hoogstraten op. De groep acrobatische vendelier loopt als gastdeelnemer ook mee in de processie. Vanwege de reformatie werden de drie Boxtelse bloeddoeken in de 17e eeuw naar Hoogstraten gebracht, waar ook een rijke Heilig Bloedviering ontstond en nog altijd in stand wordt gehouden. In 1924 kwam een van de relieken terug naar Boxtel.