Bouwproject Hamsestraat - Roderweg: 108 woningen in plaats van tachtig

Projectontwikkelaar Janssen de Jong gaat in het plangebied Hamsestraat-Roderweg in Liempde 93 woningen bouwen, bovenop de vijftien die al aan de Hamsestraat gepland waren. Daartoe tekenden wethouder Peter van de Wiel en Mark van Doorn, directeur van Janssen de Jong, woensdag een overeenkomst.

Het totale plan omvat dus 108 woningen, bijna dertig meer dan de tachtig die de gemeente Boxtel aanvankelijk wenste. Vijftien daarvan verrijzen aan de Hamsestraat. Daar waren in eerste instantie elf woon/werkkavels voorzien, daarvan zijn er nog drie over, de andere twaalf zijn omgezet in woonkavels, die zijn kleiner en daardoor betaalbaarder. Lees het complete verhaal donderdag in Brabants Centrum.