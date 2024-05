Nadenken over ouder worden en je toekomst

wo 22 mei, 08:30

De werkgroep Wonen, zorg en welzijn van Seniorenvereniging Boxtel (voorheen KBO) organiseert dinsdag 28 mei van 14.00 tot 16.30 uur de spelmiddag ‘Nadenken over ouder worden en je toekomst’. Die vindt plaats in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat.

Om eens op een andere manier na te denken over je (woon)toekomst is het spel Hop-on Hop-off ontwikkeld. Deelnemers gaan met medespelers in gesprek over vragen als ‘hoe beleef ik mijn huis, mijn woonomgeving, mijn buurt?’ en ‘wat zijn activiteiten die bij me passen en die ik met anderen zou willen doen?’ Thema’s die van belang zijn om als senior zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Het spel helpt mensen om zich beter bewust worden van je wensen en behoeften op het gebied van wonen en daarmee samenhangende thema’s als gezondheid, welzijn en vrijetijdsbesteding. Op deze wijze komen deelnemers in gesprek met buren of kennissen over thema’s die ook voor anderen in de directe omgeving spelen. Mensen leren elkaar beter kennen en kunnen eventueel hun zorgen delen.

Iedereen is welkom en mag buren en/of kennissen meenemen. Aanmelden is gewenst via e-mail: woontoekomst@gmail.com onder vermelding van naam en aantal personen.