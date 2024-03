‘Foutje in Liempds bouwplan gelukkig nu ontdekt’

Het beoogde bouwplan in de oksel van de Hamsestraat en Roderweg moet 111 woningen toevoegen aan het huizenbestand in Liempde. Ook komen er vier woonwerkkavels te liggen.

Aan de ene kant baalt wethouder Wim van der Zanden (woningbouw). Er zat namelijk een fout in de stukken voor het Liempdse bouwplan Hamsestraat-Roderweg. ,, Ik ben wél blij dat we via een zienswijze erop zijn gewezen.”