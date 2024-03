De ‘woonwijk van de toekomst’ koop je samen

Veel groen, gezellige buurt, maar ook privacy, (sport)voorzieningen, voordelige, duurzame huizen en kringlooplandbouw. Dat is in een notendop Blue Millies: woonwijk van de toekomst. De ontwikkelaar zonder winstoogmerk van onder anderen Steef van Lokven, oud-inwoner van Esch, hoopt de eerste pilot in Boxtel te realiseren. Vrijdag 5 april vanaf 14.00 uur organiseert Blue Milies een evenement over de toekomst van wonen in De Walnoot.