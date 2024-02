Nog zestien sociale huurwoningen te gaan...

35 minuten geleden

Heem van Selis heeft er een groep bewoners bij. Deze week overhandigde woonstichting Joost de sleutels van gloednieuwe huizen aan vijftien kersverse huurders. Over iets meer dan een maand start de bouw van nog eens zestien sociale huurwoningen.

Als de nieuwe wijk helemaal af is, zijn 71 van de ruim vierhonderd huizen in bezit van de woonstichting. Die liet in 2022 al 24 appartementen realiseren. En in december was aannemer Van Wanrooij klaar met de eerste zestien rijtjeshuizen.

In april start bouwbedrijf Van Peer met de laatste zestien huurwoningen, die naar schatting in de zomer van 2025 worden opgeleverd. De woonstichting zal de huizen aan gaan bieden voor bedragen van ongeveer 647 tot 730 euro per maand. De tussenwoningen hebben twee slaapkamers, de hoekwoningen drie. Meestal biedt Joost nieuwe woningen ongeveer drie maanden voor oplevering aan, dan via de nieuwe website Thuispoort.nl. De woonstichting zal dit ook via sociale media en deze krant onder de aandacht brengen.

Huidige en toekomstige bewoners hoeven zich weinig zorgen te maken om de energierekening. Door gebruik van onder andere triple-glas, een warmtepomp en zonnepanelen zijn alle huizen van Joost in Heem van Selis energieneutraal.