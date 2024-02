Met maten een huis van de woonstichting huren

Artist impression van de sociale huurhuizen die woonstichting Joost laat bouwen in de nieuwe wijk Heem van Selis.

Het idee komt overgewaaid van wooncorporatie Zayaz uit Den Bosch: zogeheten ‘friendscontracten’. Samen met een of meerdere maten een huis huren, wordt ook in Boxtel makkelijker. Dit jaar start woonstichting Joost met een pilot. Niet zomaar, want op 36 procent van de adressen woont iemand zijn uppie.