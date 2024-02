Automobilisten wisselen van rijbaan Bosscheweg

vr 9 feb, 09:00

De reconstructie tussen rotonde Dukaat en De Oude Ketting gaat vanaf maandag 19 februari verder aan de kant van nieuwbouwwijk Heem van Selis. Verkeersdeelnemers wisselen vanaf die datum van rijbaan.

Verkeerswethouder Fred van Nistelrooij kondigde eerder aan dat er verkeersregelaars worden ingezet om de wijziging in goede banen te leiden. De Bosscheweg is afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer, chauffeurs worden nóg nadrukkelijker via de A2 en Keulsebaan gestuurd. Gele en lichtborden markeren deze omleidingsroute.

De overgang van de werkzaamheden op de Bosscheweg gaat een week later in dan gepland. Dit na overleg met de aannemer. Regenval maakt het asfalteren en aanbrengen van wegmarkeringen lastiger.