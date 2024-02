Op de Angelaschool is er geregeld aandacht voor een schoon milieu.

Certificaat Angelaschool vanwege goed recyclen

47 minuten geleden

Leerlingen van de Angelaschool zamelden de voorbije maanden diverse kleine elektrische apparaten in. Dit in het kader van de scholencampagne Wecycle van stichting OPEN. In ruil daarvoor krijgt de school een certificaat en ontving stichting Jarige Job een donatie.

Met hun deelname aan de inzamelactie voor kleine apparaten heeft de school bijgedragen aan meer hergebruik van grondstoffen. Ook liet het de kinderen meer bewust worden van recycling.

In het kader van de campagne, verspreidde stichting OPEN circa 90.000 gratis leskranten naar deelnemende scholen. De stichting uit Zoetermeer is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Welk bedrag de inzameling door de Angelaschool stichting Jarige Job heeft opgeleverd, maakte stichting OPEN niet bekend. Alle opbrengsten van scholen die in Nederland meededen aan Wecycle, gingen naar het goede doel. Jarige Job zorgt ervoor dat kinderen hun verjaardag kunnen vieren, ook al is dat eigenlijk te duur voor hun ouders.