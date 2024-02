Sociale huursector Noordoost-Brabant krijgt zijn eigen ‘Funda’

Onderhoudswerkzaamheden voor de appartementen aan Hof ter Aa. Door de lancering van Thuispoort.nl in april, kunnen mensen die ingeschreven staan bij een van de acht deelnemende corporaties in Noordoost-Brabant erop reageren. Al blijft de kans het grootst dat er een Boxtelaar komt te wonen.

Boxtelaren reageren bijna twee keer vaker op een sociale huurwoning in Den Bosch dan op eentje in eigen gemeente. Toch slagen woningzoekenden veruit het meest in eigen omgeving; acht op de tien verhuizen binnen Boxtel. Dit stelt woonstichting Joost gerust in aanloop naar de lancering van Thuispoort.nl, waar een nog grotere groep Brabanders kan zoeken naar een huis dan het huidige WoonService Regionaal.