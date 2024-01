Splitsen van huizen moet makkelijker in Boxtel

Het splitsen van huizen is niet nieuw. Vaak gebeurt het bij boerderijen zodat er meer gezinnen in kunnen wonen. Zoals aan de Boxtelseweg 29 in Liempde, waar het tweede adres een A'tje achter het huisnummer kreeg.

Het splitsen van huizen moet makkelijker worden in Boxtel. Het college kijkt daarbij ook naar creëren van extra kamers om in te wonen in bestaande panden. Boxtel onderzoekt nu de mogelijkheden en kijkt naar de spelregels in omliggende steden. In het tweede kwartaal van dit jaar moet er een plan op tafel liggen.