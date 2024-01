Plan voor acht koopappartementen in winkelpand Gemonde

Het pand waarin voorheen Antiek Gemonde gevestigd was. Er ligt een vergunningaanvraag om er acht appartementen in te bouwen.

Betaalbare koopappartementen zijn schaars in Gemonde. Daar komt verandering in. Er ligt namelijk een plan om acht appartementen te realiseren in het pand aan de Dorpstraat 24A, waarin voorheen Antiek Gemonde was gevestigd.