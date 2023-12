Ronduutje: markante bomen blijven

Het bouwplan voor twintig woningen aan het Ronduutje, op de plek waar tot in 2019 de vroegere Molenwijkschool stond, is aangepast om beeldbepalende bomen te sparen. De huizen zijn wat verder richting de begraafplaats van de Protestantse Gemeente ingetekend dan projectontwikkelaar Janssen de Jong in eerste instantie bedacht had.