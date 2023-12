Pastorietuin: haag maakt het verschil

Langs de oever van het Smalwater is in het bouwplan voor de pastorietuin een ruimte van tien meter gereserveerd voor een ecologische verbindingszone. De provincie had daar grote moeite mee, maar nu niet meer vanwege een haag.

Het is nogal een gedoetje, het bouwplan voor de voormalige pastorietuin aan de Baroniestraat. Ontwikkelaar Vrijborg en de gemeente moesten diverse keren terug naar de tekentafel van de provincie. Eerst was de afstand tot het Smalwater met tien meter te smal. Daarna was de groeninrichting niet goed. Dat is weer opgelost, mét een parkeerterrein op tien meter van de beekoever. Nu gaat provincie wel akkoord...