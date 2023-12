Bouwen voor doelgroepen: ‘We bouwen straks voor mensen van buiten Boxtel’

Heem van Selis, hoogste punt laatste fases die Van Wanrooij bouwt. Nieuwbouwprojecten krijgen vanaf volgend jaar regels voor het aantal woningen van een specifiek type, bijvoorbeeld sociale huur of goedkope koop.

Raadslid Peter den Ouden (Combinatie95) greep dinsdagavond de zogeheten doelgroepenverordening aan om te pleiten om huizen in Boxtel bereikbaar te houden voor eigen inwoners. Maar hij was toch echt te laat. ,,We bouwen straks huizen voor mensen van buiten Boxtel.”