‘Nog één keertje terugkeren naar het oude Liduina’

De operatiekamers in het oude Liduina zijn leeg en verlaten, de meeste apparatuur is weg.

Over enkele maanden wordt de hoogbouw van het Liduina-ziekenhuis in Boxtel gesloopt. Riky Nijssen (71) uit Liempde werkte sinds de opening in 1970 liefst 47 jaar als verpleegkundige in het markante gebouw aan de Dommel en ging deze week nog één keer terug naar haar vroegere werkplek. ,,Mijn mooiste herinnering? In Liduina was de harmonie groot en werkte iedereen samen, van specialist tot poetsvrouw.”