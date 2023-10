Kamervragen SP over arbeidsmigranten Boxtel

Tweede Kamerlid Bart van Kent ging maandag in gesprek met buurtbewoners uit Vrilkhoven over arbeidsmigranten.

Tweede Kamerlid Bart van Kent (SP) bereidt Kamervragen voor over het plan voor de bouw van een groot ‘Polenhotel’ in Vrilkhoven. Daarnaast wil hij samen met werkgroep 400 is te veel uit het Liempdse buurtschap, bewonersgroepen elders in Nederland en mogelijk andere politieke partijen een bijeenkomst organiseren over arbeidsmigranten.