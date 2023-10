Zoeken naar meer locaties voor betaalbaar wonen

Bij het officiële startsein voor de bouw van 27 sociale huurappartementen in Boxtel-Oost, meldde aannemer Hendriks Coppelmans maandag ook plannen te onderzoeken voor betaalbare koop- en huurwoningen op meer plekken, onder meer in de oksel van de spoorwegen. ,,We blijven nog wel een jaar of tien in Boxtel actief”, aldus René Beks.