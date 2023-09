Markante villa aan de Bosscheweg te koop

Wie een kijkje wil nemen in Boxtels meest in het oog springende villa, krijgt daarvoor nu de kans. Het fraai gerestaureerde Villa Catharina aan de Bosscheweg staat te koop. Wie ‘m wil hebben, moet daarvoor diep in de buidel tasten. De prijs is 3,45 miljoen euro.

Houthandelaar Jan van der Eerden liet de villa in 1899 bouwen en vernoemde deze naar zijn zus Cato. Villa Catharina diende zelfs even als burgemeesterswoning aan het begin van de twintigste eeuw. Het gebouw raakte echter in verval. In 2003 begonnen zakenman Nijs van Hekezen en zijn vriendin Bibi van der Veen met een grondige restauratie. Alles was verrot en vervallen, zowat alleen de muren zijn overeind gebleven. De werkzaamheden namen verschillende jaren in beslag en werden voor een groot deel door het koppel zelf uitgevoerd. Het duo ontving in 2015 zelfs nog een prijs voor de uitgevoerde klus: de Heemkundepluim.

De nieuwe eigenaar moet wellicht met een flink bedrag over de brug komen. Maar daar staat ook wat tegenover: 2.730 kubieke meter woonruimte, een ruim gastenverblijf met vier slaapkamers en evenveel badkamers, garage voor zes wagens, buitenzwembad en poolhouse. Ook hoort er nog een stuk grasland aan de nabijgelegen rivier de Dommel bij, inclusief waterpartij.