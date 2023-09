Straat Rietstok Gemonde niet geschikt voor ontsluiting nieuwbouwwijkje

De straat Rietstok in Gemonde is in de toekomst alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Op het deel na waar nu al huizen staan, dat blijft met de auto bereikbaar. Dat staat in het bestemmingsplan voor nieuwbouwproject De Rietstok. De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel velt er donderdag 5 oktober een oordeel over.