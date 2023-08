Liempde krijgt na ruim zestig jaar nieuwe leidingen

De waterleiding onder de Nieuwstraat in Liempde wordt vervangen. Daardoor zijn er omleidingen voor het verkeer in het dorp.

Het vernieuwen van de drinkwaterleidingen in Liempde duurt langer dan de gemeente Boxtel in eerste instantie communiceert. Tot eind van het jaar gaat in een flink aantal straten de weg open. Niet allemaal tegelijk, maar in fases.